Кардиолог Кореневич рассказала, что человек чувствует при отрыве тромба

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие ощущения испытывает человек, у которого оторвался тромб.

На своём YouTube канале врач объяснила, что зачастую происходит отрыв холестериновых бляшек в коронарных артериях, и это несёт угрозу сердцу.

"Когда развивается тромб в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", — рассказала кардиолог.

Кореневич добавила, что при отрыве тромба человека может начать тошнить, рвать, у него возникает одышка, иногда он может начать задыхаться.

Медик подробно описала локацию боли для таких случаев. Она отметила, что боль может чувствоваться на всей площади грудной клетки, отдавать в обе руки, особенно в левую, и в переднюю часть шеи, а иногда она ощущается даже в нижней челюсти.

При возникновении этих признаков врач посоветовала без промедления вызывать скорую.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.