Роспотребнадзор: курение повышает риск тяжёлого течения COVID-19

Курение увеличивает риск заболевания коронавирусом в тяжёлой форме, заявили в Роспотребнадзоре.

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме… Курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что курильщикам труднее справляться с респираторными заболеваниями, которые вызывает COVID-19.

"Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — добавили в ведомстве.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире вызванные курением заболевания становятся причиной смерти 5 миллионов человек. Каждые восемь секунд в мире умирает один курильщик.

В ВОЗ полагают, что к 2030 году курение будет являться одним из основных факторов, способствующих преждевременной смерти.

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