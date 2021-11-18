Врач рассказала, как вернуть обоняние после коронавируса

Глава Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, заместитель главврача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина рассказала, как восстановить обоняние после заражения коронавирусом.

Она подчеркнула, что обычно эта функция возвращается к выздоровевшим людям спустя 14 дней, однако в некоторых случаях на восстановление могут уйти месяцы, передаёт РИА Новости.

"Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, окружающие обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок АСЕ2. Вирус использует его для проникновения к клетке", — рассказала Петина.

По словам врача, нейроны не могут полноценно функционировать, если отсутствуют вспомогательные клетки, поэтому у пациентов диагностируют гипосмию или аносмию.

Улучшить своё состояние, отмечает Петина, можно с помощью обонятельных тренировок. Для этого необходимо регулярно вдыхать носом ароматические пахучие вещества, например, эфирные масла.

Вместе с тем специалист предостерегает от самолечения и рекомендует советоваться с профессионалами перед использованием тех или иных методик.

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