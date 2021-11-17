Роспотребнадзор увеличил охват тестированиями на коронавирус в 1,5 раза

Роспотребнадзор увеличил охват тестированиями на коронавирус в 1,5 раза.

Как сообщает ТАСС, охват исследованиями вырос с 200 до 300 исследований на 100 тыс. населения.

"В подпункте 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" <...> цифры "200" заменить цифрами "300", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что всех пациентов с симптомами ОРВИ в РФ будут обязательно обследовать на коронавирусную инфекцию, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, постановление главного государственного санитарного врача об обязательном обследовании на коронавирус больных ОРВИ уже подписано. Глава Роспотребнадзора отметила увеличение охвата тестированием на COVID-19 в РФ.

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