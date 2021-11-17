Максимальное в РФ снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Москве

За последнюю неделю в РФ максимальное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Москве, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва, практически на 23% упала заболеваемость", — цитирует "Интерфакс" заявление руководителя ведомства на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По словам Поповой, всего в России уже более десятка регионов находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом.

"Есть субъекты, которые остановились, и дальше не растут", — рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что на прошлой неделе впервые за последние два месяца в стране было зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 — на 2,5%.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России выявлено 9 182 538 случаев заражения COVID-19, в том числе 36 626 — за последние сутки. Около 7,9 млн заболевших выздоровели, 259 084 скончались. За последние сутки зафиксировано 1247 смертей от коронавируса, что стало максимумом за пандемию.

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