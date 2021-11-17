Всех заболевших ОРВИ россиян будут обязательно обследовать на COVID-19

Всех пациентов с симптомами ОРВИ в РФ будут обязательно обследовать на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", — цитирует РИА Новости заявление руководителя ведомства на совещании по развитию генетических технологий.

По словам Поповой, постановление главного государственного санитарного врача об обязательном обследовании на коронавирус больных ОРВИ уже подписано.

Глава Роспотребнадзора отметила увеличение охвата тестированием на COVID-19 в РФ.

"По увеличению охвата тестированием — в полтора раза мы увеличили охват", — уточнила Попова.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличения скорости тестирования на коронавирус в стране.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", -подчеркнул глава государства.

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