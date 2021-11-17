Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям

Вакцинация "Спутником Лайт" среди молодёжи достаточна, чтобы предотвратить тяжёлое течение коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков, комментируя Pravda.Ru рекомендацию центра Гамалеи прививаться однокомпонентным препаратом людям моложе 60 лет.

По словам кандидата биологических наук, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург дал совет по вакцинации, основываясь на свежих исследованиях. Тем не менее, отмечает Чумаков, "Спутник V" лучше защищает иммунитет молодых людей.

"Почему молодёжи нужно давать только одну дозу? Может, это вызвано недостаточным количеством вакцины. Да, конечно, "Спутник Лайт" достаточен, чтобы не было тяжёлого течения болезни, и у молодых, наверное, какой-то минимальный иммунитет после него образуется. Но всё-таки лучше "Спутник V" двухкомпонентный ставить. Мне трудно оспаривать мнение, продвигаемое центром Гамалеи, потому что они являются разработчиками и, видимо, посчитали, что это будет оптимальная схема", — подчеркнул вирусолог.

Ранее Гинцбург заявлял, что Минздрав РФ, основываясь на исследованиях центра им. Гамалеи, принял правильное решение по разделению компонентов вакцины: молодым россиянам рекомендуют прививаться "Спутником Лайт", а людям старше 60 лет — "Спутником V".

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