EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В горах Сочи запустили электромобили
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура — врач-терапевт
В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу
Усадьба Ходорковского заложена в швейцарский банк за 6 миллионов фунтов
Энергоблок БелАЭС отключили из-за срабатывания автоматики
В Польше объявили, когда начнётся строительство стены на границе с Белоруссией
"Невозможно вылечить": стало известно о травме Ольги Бузовой

Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям

Здоровье

Вакцинация "Спутником Лайт" среди молодёжи достаточна, чтобы предотвратить тяжёлое течение коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков, комментируя Pravda.Ru рекомендацию центра Гамалеи прививаться однокомпонентным препаратом людям моложе 60 лет.

Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям

По словам кандидата биологических наук, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург дал совет по вакцинации, основываясь на свежих исследованиях. Тем не менее, отмечает Чумаков, "Спутник V" лучше защищает иммунитет молодых людей.

"Почему молодёжи нужно давать только одну дозу? Может, это вызвано недостаточным количеством вакцины. Да, конечно, "Спутник Лайт" достаточен, чтобы не было тяжёлого течения болезни, и у молодых, наверное, какой-то минимальный иммунитет после него образуется. Но всё-таки лучше "Спутник V" двухкомпонентный ставить. Мне трудно оспаривать мнение, продвигаемое центром Гамалеи, потому что они являются разработчиками и, видимо, посчитали, что это будет оптимальная схема", — подчеркнул вирусолог.

Ранее Гинцбург заявлял, что Минздрав РФ, основываясь на исследованиях центра им. Гамалеи, принял правильное решение по разделению компонентов вакцины: молодым россиянам рекомендуют прививаться "Спутником Лайт", а людям старше 60 лет — "Спутником V".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российская вакцина от ковида - Что скажет профессор РАН?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В горах Сочи запустили электромобили
Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура — врач-терапевт
Запад готовит свой народ к "лёгкой войне" с Россией
В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу
ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека
Ереван решился на шантаж Москвы. В пользу кого?
Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Усам Оздемиров Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут Усам Оздемиров Ирина Шлионская Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными Ирина Шлионская Ирина Гусакова Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Здоровье
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников