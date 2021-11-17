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Врач-терапевт рассказала, из-за чего может возникать головокружение

Здоровье

По словам врача-терапевта, кардиолога Ольги Козловой, постоянное головокружение у пациентов может свидетельствовать о протекании серьёзного заболевания.

Врач-терапевт рассказала, из-за чего может возникать головокружение

Она подчеркнула, что одна из причин головокружения — наличие межпозвоночной грыжи, которая давит на позвоночную артерию, питающую мозжечок и ствол головного мозга, передаёт Москва 24.

Также голова может кружиться из-за неправильного прикуса. В этом случае одни мышцы находятся в тоне, а другие — в расслабленном состоянии, поэтому дестабилизируется работа вестибулярного аппарата.

У молодых людей головокружение чаще всего возникает из-за нехватки железа и витамина В12. Также причиной плохого самочувствия могут быть неправильно подобранные очки.

"Очень часто пациенты сами себе назначают очки, не подбирая должные размеры, диоптрии, правильное расстояние. В связи с этим идёт нарушение процесса аккомодации", — пояснила Козлова.

Нередко к головокружениям приводит употребление лекарственных и противовоспалительных средств. В некоторых случаях у пациентов выявляют такие серьёзные заболевания, как:

  • Артериальная гипертензия при сахарном диабете;
  • Опухоли головного мозга.

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