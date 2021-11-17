Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что приём антидепрессантов при заражении COVID-19 почти на треть уменьшает риск летального исхода.
Специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 85 тысяч добровольцев. Люди, употреблявшие препарат на основе антидепрессанта флуоксетина, на 28% реже умирали от коронавирусной инфекции, пишет Daily Mail.
Как отмечает ведущий научный сотрудник, доктор Марина Сирота данный метод снижения риска смерти при подтверждённом COVID-19 подходит не всем пациентам.
Также исследователи отмечают, что в мире уже есть и другие научные работы, в которых сообщается о быстром лечении коронавируса с помощью психотропных лекарственных средств. Учёные убеждены: такие препараты поднимают настроение пациентам, улучшают работу иммунной системы, борются с тревожными расстройствами.
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