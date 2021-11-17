EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт по энергетике: РФ не начнёт войну, пока Украина "сгрызает себя изнутри"
Россиянин заявил, что был рабом в Казахстане десятки лет
Ляшко потребовал от прокуроров возбудить дело о госизмене Зеленского
Помилованных Байденом индеек поселят в самом дорогом отеле Вашингтона
Военный эксперт заявил, что миграционным кризисом "рулит" Путин
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах томатного сока
МОК поставил точку в споре о спортсменах-трансгендерах
Байден рассказал, кто войдёт в состав делегации от США на Олимпиаде в Пекине
Сергей Лавров обвинил Варшаву в нарушении международного права

В Красноярском крае введут обязательную вакцинацию для пожилых людей

Здоровье

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев заявил, что в регионе решено ввести обязательную вакцинацию для пожилых граждан и сотрудников правоохранительных органов.

В Красноярском крае введут обязательную вакцинацию для пожилых людей

Соответствующие изменения внесли в постановление Главного санитарного врача области.

"В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", — цитирует сообщение властей "Лайф".

Согласно информации, обяжут ставить прививку для того, чтобы повысить общий охват вакцинировавшихся до 80%. Такие показатели правительство региона планирует достичь уже к середине января 2022 года.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение врача Александра Мясникова о "принудительных" прививках. Как заявил теледоктор, эта мера "сильно запоздала" и она никак не повлияет на стабилизацию заболеваемости коронавирусом. Мясников отметил, что ограничения и обязательные профилактические мероприятия нужно было проводить ещё летом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Познер о вакцинации. Познер. Фрагмент выпуска от 18.10.2021
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
На Украине раскрыли планы Запада по остановке запуска "Северного потока-2"
Чего не надо делать после контакта с COVID-больным - совет иммунолога Продеуса
Беременная балерина Большого театра Гомес пыталась покончить с собой
Эксперт по энергетике: РФ не начнёт войну, пока Украина "сгрызает себя изнутри"
Россиянин заявил, что был рабом в Казахстане десятки лет
Ляшко потребовал от прокуроров возбудить дело о госизмене Зеленского
Помилованных Байденом индеек поселят в самом дорогом отеле Вашингтона
Военный эксперт заявил, что миграционным кризисом "рулит" Путин
Мясников назвал продукты, которые мешают лечить тромбоз
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах томатного сока
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Политика. Новости и аналитика
Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Мир. Новости мира
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников