В Красноярском крае введут обязательную вакцинацию для пожилых людей

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев заявил, что в регионе решено ввести обязательную вакцинацию для пожилых граждан и сотрудников правоохранительных органов.

Соответствующие изменения внесли в постановление Главного санитарного врача области.

"В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", — цитирует сообщение властей "Лайф".

Согласно информации, обяжут ставить прививку для того, чтобы повысить общий охват вакцинировавшихся до 80%. Такие показатели правительство региона планирует достичь уже к середине января 2022 года.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение врача Александра Мясникова о "принудительных" прививках. Как заявил теледоктор, эта мера "сильно запоздала" и она никак не повлияет на стабилизацию заболеваемости коронавирусом. Мясников отметил, что ограничения и обязательные профилактические мероприятия нужно было проводить ещё летом.

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