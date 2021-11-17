Что не надо делать после контакта с COVID-больным — совет иммунолога Продеуса

О способах профилактики коронавирусной инфекции сегодня знают все. А вот что делать, чтобы не заболеть или не стать распространителем COVID-19 после того, как пообщался с человеком, заражённым коронавирусом?

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач иммунолог Андрей Продеус.

По его словам, сейчас, когда ежедневно в стране выявляют по 35 и больше тысяч новых инфицированных ковидом, встретить носителя вируса можно везде, в любой момент времени.

"Но, осознавая опасность, главное, не паниковать, — говорит соведущий Елены Малышевой. — Если вы были в контакте с неким человеком, а потом узнали, что у него коронавирус, просто ждите. Ограничьте на всякий случай контакты. И потерпите пять дней — столько длится инкубационный период ковида".

По словам Продеуса, никакие средства для поддержания иммунитета пить после контакта с COVID-заражённым не стоит. Потому что бесполезно уже.

"Вирусам наплевать на то, что вы съели, когда с ним встретились или стразу после. Никакие быстрые действия от него уже не спасут. Раньше надо было иммунитет поддерживать", — сказал иммунолог, особо подчеркнув, что лучший помощник в этом — вакцинация.

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