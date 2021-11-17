Мясников назвал продукты, которые мешают лечить тромбоз

Во время лечения тромбоза из меню необходимо исключить продукты с содержанием витамина К, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, они могут "подавлять" действие препаратов, что сделает приём лекарств бессмысленным.

По словам врача, в период приёма назначенных лекарств медиками, нужно отказаться от:

фасоли,

брокколи,

шпината,

зелени.

"Если мы даём кроворазжижающие лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зелёную фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, он может просто нейтрализовать действие варфарина", — пояснил Мясников в эфире "России 1".

Мясников подчеркнул, что сам по себе витамин К не вызывает проблем с тромбами. Дело в замещении лекарственного препарата.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение врача о проверке уровня антител в организме. По словам Мясникова, надежды на спасительные антитела себя не оправдали и даже дали медикам противоречивые выводы о механизме их выработки.

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