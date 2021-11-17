Врач Великжанина рассказала, может ли ребёнок в утробе матери заболеть COVID-19

По словам врача высшей категории, акушера, гинеколога-эндокринолога "Инвитро" Елены Великжаниной, коронавирус не передаётся в утробе от матери к ребёнку, однако риски заболеть COVID-19 у малыша всё же высоки.

Как отметила врач, беременные женщины переносят коронавирус по-разному. Однако у всех есть риск заразить ребёнка за несколько часов после рождения.

"Нужно иметь в виду, что заболевание не передаётся внутриутробно, но у ребёнка высока вероятность заболеть после рождения", — пояснила Великжанина РИА Новости.

Как подчеркнула акушер, врачи вынуждены сразу изолировать малыша от роженицы. Кроме прочего, за такими детьми внимательно следят медики.

"Чаще всего такие новорождённые имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи", — заключила гинеколог.

После выписки из родильного дома за младенцев продолжают наблюдать педиатры.

Врач уточнила, что тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные.

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