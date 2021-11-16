Врач оценил разрешение привитым от COVID-19 не самоизолироваться

Клинический фармоколог Андрей Кондрахин прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить привитым или переболевшим коронавирусом не соблюдать изоляцию после контакта с заболевшим.

В беседе с Pravda.Ru Кондрахин скзал, что это разумное решение, так как у привитых и переболевших вероятность заболеть в разы ниже.

"Хотя мы говорили об этом, что раньше действительно если человек переболел, он безопасный, но может быть опасным для тех, кто не привит. Мы так и говорим до сих пор", - сказал он.

Кондрахин подчеркнул, что переболевшие сами для себя и для окружающих неопасны. Но они опасны для тех, кто не привит, тех, кто не переболел.

"Если ты уже переболел и привит, то для тебя эта опасность не представляет... тебе изолироваться не надо. А раньше мы изолировали независимо от этого всех", - сказал врач.

Кондрахин добавил, что если человек переболел коронавирусом самостоятельно, не вызывая врача, он выпадает из поля зрения медиков.

"Поэтому, естественно, он выпадает практически из поля зрения и на него тогда распространяется изоляция, обязан изолироваться", - сказал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.