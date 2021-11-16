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Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Здоровье

Нелегальные мигранты, которые уже неделю находятся на белорусско-польской границе, стали обращаться к медикам с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила представитель гродненского пограничного отряда Надежда Масевич.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

По её словам, беженцы жалуются на кашель и чихание, передаёт РИА Новости. При этом пока не уточняется, рассматривают ли врачи возможность вспышки коронавирусной инфекции среди мигрантов.

"Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте", — отметила Масевич.

Беженцы живут в стихийном лагере неподалёку от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики отказываются пропускать их в свою страну и предоставлять им убежище. Мигранты уже несколько раз пытались преодолеть заграждения.

В ООН ситуацию на белорусско-польской границе назвали катастрофической. Сейчас в лагере насчитывают около 2 тысяч человек, среди них много женщин и детей.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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