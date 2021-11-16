Малышева рассказала, в каком положении опаснее всего спать

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева предупредила россиян об опасной позе во время сна.

По её словам, специалисты настоятельно не рекомендуют спать на животе, ведь такая поза наносит серьёзный вред позвоночнику. Соведущий Дмитрий Шубин согласился с советом.

"Поза лёжа на животе является скверной", — сказал он в эфире передачи "Жить здорово" на Первом канале.

Малышева и Шубин также рассказали о том, как следует спать, чтобы сохранить здоровье. Для этого нужно ложиться либо на спину, либо на бок. При этом если человек спит на боку, ему необходимо положить одну подушку под ухо, а другую зажать между коленями.

Во время сна на спине важно проследить, чтобы на подушке располагались шея и голова, а не плечи. Вторая подушка должна находиться под поясницей.

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