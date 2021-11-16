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В центре Гамалеи оценили безопасность назальной вакцины от COVID-19

Здоровье

Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины против COVID-19.

В центре Гамалеи оценили безопасность назальной вакцины от COVID-19

По его словам, российские учёные провели необходимые исследования и выяснили, что медицинский препарат является абсолютно безопасным, передаёт РИА Новости.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — подчеркнул специалист.

Минздрав объявил о начале клинических исследований нового препарата, разработанного специалистами центра Гамалеи, в середине октября. Полное название назальной вакцины —"SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021". Пока не уточняется, разрешат ли впоследствии использовать её вместо прививки. Однозначный ответ эксперты дадут лишь после полного изучения свойств медицинского средства.

Ранее Гинцбург рекомендовал россиянам проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции раз в полгода в условиях напряжённой эпидемиологической обстановки.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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