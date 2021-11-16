Какие лекарства нельзя принимать при COVID-19, рассказал врач Чурадзе

Часть препаратов могут спровоцировать осложнения, а то и вовсе вызвать серьёзные последствия для больного коронавирусом, заявил главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По словам врача, острой проблемой при COVID-19 по-прежнему стоит самолечение. Люди покупают препараты по совету знакомых или начитавшись сомнительных статей в интернете. Такой подход может привести к опасному состоянию для здоровья. Потому что, к примеру, антибиотики могут осложнить течение болезни.

"У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции", — пояснил Чурадзе в беседе с радио Sputnik.

Кроме прочего, несвоевременный приём антибиотиков блокирует иммунный ответ организма на вирус.

"Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", — резюмировал врач.

Впрочем, речь идёт не только о коронавирусе, а любом инфекционном заболевании. По словам врача, ранний приём антибиотиков без назначения доктора может спровоцировать устойчивость флоры и лекарство просто станет бесполезным.

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