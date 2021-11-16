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Гинцбург: людей не будут массово тестировать на "поддельность" сертификатов

Здоровье

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, чтобы проверить подлинный сертификат о вакцинации или нет достаточно провести тесты. Анализ покажет, есть ли в крови антитела после прививки.

Гинцбург: людей не будут массово тестировать на "поддельность" сертификатов

Как уточнил Гинцбкрг, массово проводить анализ россиян с сертификатами не планируют несмотря на частые сообщения о подделках.

"Мы этот тест даже не собираемся коммерциализировать. Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием "Спутника V", а не для того, чтобы массово тестировать", — пояснил директор центра ТАСС.

По его словам, тест могут применять только в рамках назначенной экспертизы. А выявлением подделок должны заниматься правоохранительные органы. Он уточнил, что "липовые" справки о прививке должны прировнять к подделке денег и документов.

Ранее Pravda.Ru писала о массовых продажах суррогатных сертификатов о прививке от коронавируса, ПЦР-тестов, QR-кодов и медотводов. Только за период второго полугодия 2021 года правоохранители завели более 500 уголовных дел.

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Готовится революция? Эксперт оценил обязательную вакцинацию в России
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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