Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом тяжёлых больных COVID-19

По итогам недели в восьми российских регионах зафиксирован наибольший прирост числа больных COVID-19, попавших в больницы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам министра, которые приводит сайт российского правительства, максимальный прирост тяжёлых пациентов с COVID-19 зарегистрирован в Амурской, Саратовской, Сахалинской и Тверской областях, а также в Севастополе, Туве, Калмыкии и Хакасии.

Мурашко сообщил, что в течение недели рост числа больных коронавирусом, которых госпитализировали в тяжёлом состоянии, наблюдался менее чем в половине регионов страны.

Согласно сведениям главы Минздрава, на 15 ноября в российских стационарах насчитывается 246 тысяч пациентов с COVID-19, более 7 тысяч из них находятся на искусственной вентиляции лёгких. Всего в стране для больных коронавирусом развёрнуто 295 тысяч коек.

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