Инфекционист объяснила случаи тяжёлого течения COVID-19 у привитых пожилых людей

Фиксируемые в РФ единичные случаи тяжёлого течения коронавирусной инфекции у привитых от неё пожилых людей обусловлены иммунодефицитом, сообщила замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

"В единичных случаях у вакцинированных, в основном у пожилых, все-таки развивается ярко выраженная симптоматика с пневмонией и бывают очень редкие летальные исходы. … Такое развитие событий объясняется тем, что у людей в возрастной группе 60+ есть иммунодефицит", — цитирует специалиста "Российская Газета".

По словам Руженцовой, при иммунодефиците у привитых пациентов с COVID-19 может активизироваться своя патогенная микрофлора, постоянно находящаяся в их организме.

"За счёт этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом", — сказала инфекционист.

Она отметила, что подобные исходы регистрировались ранее при обычных ОРВИ и до появления COVID-19.

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