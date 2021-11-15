В РФ завершается разработка препарата, обрывающего развитие COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране завершается разработка препарата, который позволяет прервать развитие COVID-19 на раннем этапе заболевания.

По его словам, сейчас лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией нет ни в одной стране мира, хотя во многих научных центрах создаются медицинские средства с таким предназначением.

"Мы заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения", — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

При этом руководитель федерального Минздрава не уточнил название препарата. Он пообещал раскрыть все подробности после окончания клинических испытаний.

Также Мурашко добавил, что все лекарства, которые сейчас рекомендованы профильными ведомствами для профилактики и лечения коронавируса, есть в наличии в российских медучреждениях. Лишь по одному зарубежному препарату, как отмечает министр, возникли ограничения в поставках из-за того, что производители не успевают создавать необходимое количество партий.

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