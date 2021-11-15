Возможную продолжительность постковидного синдрома назвали вирусологи

Постковидный синдром может наблюдаться у переболевших коронавирусом более года, сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра "Вектор" Александр Семенов.

"Пока можно сказать: как минимум год… Последствия инфекции могут быть очень длительными. Люди, переболевшие в 2020 году, до сих пор демонстрируют снижение и нарушение каких-либо функций организма", — цитирует специалиста "Российская Газета".

Семёнов отметил, что, несмотря на длительность проявления последствий заболевания, хронического COVID-19 не существует.

Вместе с тем, по словам замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяны Руженцовой, единого мнения по вопросу возможности хронического коронавируса у специалистов ещё нет.

Руженцова рассказала о зафиксированных случаях длительного COVID-19, продолжавшегося более полугода, повторных положительных результатах ПЦР-тестов, а также нескольких эпизодах коронавируса у одного и того же человека.

По мнению эксперта, на то, чтобы дать однозначный ответ на вопрос о возможности хронического COVID-19, потребуется время.

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