Отказавшиеся привиться врачи из Облучья заразились COVID-19

Трое сотрудников станции скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области заболели коронавирусом. По сообщению Минздрава ЕАО, ранее эти врачи выступали против обязательной вакцинации.

"Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием", — цитирует сообщение ведомства "Свободная пресса".

Как врачи переносят COVID-19 в Минздраве не сообщили, как и то, согласны ли медики на последующую вакцинацию.

Ранее Pravda.Ru писала об угрозах массового увольнения врачей в ЕАО. Медики выступали против обязательной прививки от коронавируса. "Протестующие" написали заявления, но потом передумали. Руководство больницы заявило, что половина из "антипрививочников" не врачи, а персонал другой направленности. В итоге из медучреждения ушли только два сотрудника из-за переезда.

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