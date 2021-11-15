Гинцбург заявил о безопасности многократной ревакцинации от коронавируса

Глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что учёные не обнаружили негативных последствий в случае неоднократной ревакцинации против коронавируса.

По его словам, после второго и последующего участия в прививочной кампании защитный уровень иммунитета у пациента сохраняется, передаёт ТАСС.

"Были случаи неоднократной ревакцинации, наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо. Абсолютно никаких негативных последствий для организма не зафиксировано", — сказал врач.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что для победы над COVID-19 в стране нужно сформировать коллективный иммунитет в 90-95%. Однако к таким показателям РФ придёт ещё нескоро.

Сейчас власти ставят минимальную планку по всеобщей вакцинации — 80%. Чтобы её достичь, необходимо вакцинировать 22 миллиона жителей и ревакцинировать девять миллионов человек.

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