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Наличие QR-кодов требуют больше 40 процентов руководителей в РФ

Здоровье

Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что "жёстче" всего работодатели относятся к наличию QR-кодов у сотрудников банковской и финансовой сфер.

Наличие QR-кодов требуют больше 40 процентов руководителей в РФ

Согласно информации, наличие электронного паспорта о вакцинации требуют больше 40% руководителей.

"Почти 38% участников исследования признались, что не переживают по данному поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом", — цитирует аналитический документ RT.

Так, согласно исследованию, требования QR-кодов в рабочих сферах распределились следующим образом:

  • бухгалтерия, финансы, банки (11,9%),
  • образование, наука, языки (9,5%),
  • медицина и фармация (9,5%),
  • сфера услуг (11,9%),
  • рестораны, кафе, общепит (7,1%),
  • розничная торговля (9,5%).

По мнению респондентов, "упор" необходимо делать на сферу обслуживания, но пока цифры говорят сами за себя. Также участники опроса отметили, что проверять наличие документа о вакцине "особенно тщательно" начали с начала ноября.

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Жизнь по QR-кодам: непривитых перестанут пускать везде?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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