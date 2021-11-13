В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19

В России за последние сутки скончался 1241 человек, зараженный коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, это новый рекорд по смертности.

Максимальное количество смертей за прошедшие сутки зафиксировано в Москве — 97. В Санкт-Петербурге скончались 70 человек, 53 — в Подмосковье, 50 — в Краснодарском крае, 43 — в Ставропольском крае, 41 — в Пермском крае.

Общее число смертей среди заболевших коронавирусом выросло до 254 167.

Ранее сообщалось, что октябрь 2021 года стал рекордным по количеству заболевших COVID-19 в России. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подсчитали, что за месяц заразились 1,002 млн человек.

В сентябре количество заражений составило 316 тыс. человек, то есть показатель за месяц вырос почти на 70%.

Предыдущий месячный рекорд по количеству заболевших COVID-19 был зафиксирован в декабре 2020 года — 863 тыс. случаев.

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