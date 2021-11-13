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Гинцбург назвал три "за" в пользу введения QR-кодов

Здоровье

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, что повсеместное введение электронных паспортов о вакцинации позволит предотвратить появление новых штаммов коронавируса.

Как отметил Гинцбург, непривитые граждане не смогут посещать места массового скопления людей, что уменьшит риск "разнести" вирус дальше.

"Не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — пояснил Гинцбург РИА Новости.

В минувшую пятницу правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном вводе QR-кодов в общественных местах, транспорте и учреждениях.

Ранее Pravda.Ru публиковала комментарий министра транспорта России Виталия Савельева в части использования электронного документа в самолётах и поездах.

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Жизнь по QR-кодам: непривитых перестанут пускать везде?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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