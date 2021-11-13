Самое опасное последствие COVID-19, назвал хирург Талов

Даже после перенесённого в острой фазе коронавируса, для всё ещё остаётся угроза для пациентов, заявил сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов. По его словам, сильные осложнения, а в некоторых случаях и летальный исход может дать тромбоз.

По его словам, тромбы в организме человека выполняют защитную функцию, однако в период болезни, механизм свёртывания крови запускается без видимой на то причины.

"В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", — пояснил хирург РИА Новости.

В случае образования тромба страшно то, что он может мигрировать в лёгкие пациента и нарушить дыхательную систему. Как отметил Талов, распознать тромбоз можно по нескольким симптомам:

отёк конечности,

распирающая боль,

изменением цвета тела.

Обычно образование тромбов грозит пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжёлой и средней форме. Однако, по словам врача, есть случаи, когда проблема с сосудами возникала и людей с лёгким течением болезни.

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