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Самое опасное последствие COVID-19, назвал хирург Талов

Здоровье

Даже после перенесённого в острой фазе коронавируса, для всё ещё остаётся угроза для пациентов, заявил сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов. По его словам, сильные осложнения, а в некоторых случаях и летальный исход может дать тромбоз.

По его словам, тромбы в организме человека выполняют защитную функцию, однако в период болезни, механизм свёртывания крови запускается без видимой на то причины.

"В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", — пояснил хирург РИА Новости.

В случае образования тромба страшно то, что он может мигрировать в лёгкие пациента и нарушить дыхательную систему. Как отметил Талов, распознать тромбоз можно по нескольким симптомам:

  • отёк конечности,
  • распирающая боль,
  • изменением цвета тела.

Обычно образование тромбов грозит пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжёлой и средней форме. Однако, по словам врача, есть случаи, когда проблема с сосудами возникала и людей с лёгким течением болезни.

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COVID: направление главного удара
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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