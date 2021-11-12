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Вирусолог об осложнениях после COVID-19: "Исключите миокардит"

Здоровье

Вирусолог Анча Баранова рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть после COVID-19. Она назвала врачей, к которым нужно обратиться в первую очередь после перенесённого коронавируса.

Вирусолог об осложнениях после COVID-19: "Исключите миокардит"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова рекомендует после выздоровления перестраховаться и провериться у ряда специалистов.

"Кардиолог. Исключите миокардит. Перед походом к врачу несколько раз измерьте давление и пульс. Врач сделает вам электрокардиограмму, и если нужно, назначит лечение", — пишет Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог советует также провериться у гематолога.

"Перед походом сдайте анализы — так называемую коагулограмму, включая РФМК и Д-димер. Также сдайте общий анализ крови, в том числе тромбоциты. Если всё нормально, можете не ходить. Если есть отклонения, врач подберёт режим разжижающих кровь препаратов", — пишет медик.

К остальным врачам Баранова рекомендует обращаться, если есть такие симптомы, как боль или онемение в голове, спине, мышцах (к невропатологу), тяжесть в ногах (к флебологу), расстройство ЖКТ (к гастроэнтерологу).

Биолог также даёт совет не пренебрегать специалистом, который может спасти от депрессивных состояний.

"Не бойтесь пойти к психиатру! Тревожность и депрессивное состояние хорошо лечатся. Препараты вам дадут на время, не навсегда", — объясняет Баранова.

Наблюдение у терапевта медик считает само собой разумеющимся.

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Переболев коронавирусом даже в легкой форме, есть риск получить тяжелые осложнения.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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