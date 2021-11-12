Пульмонолог рассказал, как самостоятельно определить коронавирусную пневмонию

Врач-пульмонолог Александр Пальман назвал симптомы, по которым можно определить коронавирусную пневмонию.

Специалист рассказал Москве 24, какие признаки являются первостепенными:

малопродуктивный кашель, без мокроты;

лихорадка;

ощущение нехватки воздуха.

Если человек заметил эти симптомы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для диагностики заболевания, подчеркнул Пальман.

Врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной. В последнем случае это бактериальная пневмония, а в первом — вирус. Структуры заражения лёгких разные, однако уровень поражения может быть большим в обоих ситуациях.

Пальман также обратил внимание на то, что "матовое стекло" в лёгких не является основным признаком коронавирусной пневмонии.

Ранее специалисты ВОЗ обозначили, что вакцинированным людям нужны защитные меры такого же уровня, как и тем, кто не сделал прививку.

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