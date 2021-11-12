В Госдуме оценили идею выдачи QR-коды переболевшим ковидом без обращения к врачу

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала предложение врача-иммунолога Сергея Леонова выдавать QR-коды всем россиянам, которые имеют антитела к коронавирусу.

В первую очередь, по мнению депутата, нужно понять, что сегодня представляют собой антитела у людей, которые переболели коронавирусом.

"Сегодня иммунитет делится на разные виды иммунитета: есть клеточный, гуморальный и так далее… Никто сегодня не знает, на каком уровне есть сегодня иммунный ответ у человека. Антитела сегодня не являются показателем для или проведения вакцинации, или непроведения вакцинации. У меня их, допустим, после трёх прививок очень мало. Но я не болела коронавирусом. У каждого разный ответ организма", — выразила своё мнение Соломатина.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Леонов предложил выдавать QR-код гражданам с антителами.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", — гласит обращение Леонова к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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