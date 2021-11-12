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Иммунолог усомнился в эффективности БАДов против коронавируса

Здоровье

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что эффективность новой биологически активной добавки, созданной в ЦНИИ Минобороны, вызывает сомнения в научном сообществе.

Иммунолог усомнился в эффективности БАДов против коронавируса

По словам кандидата медицинских наук, необходимо провести клинические испытания, чтобы доказать, действительно ли БАД снижает концентрацию COVID-19 в человеческом организме в 16 раз. Также он подчеркнул, что такие препараты не предназначены для лечения и профилактики коронавируса, в отличие от лекарств.

"Они используются в качестве продуктов дополнительного питания, для восполнения недостатка, допустим, витаминов и микроэлементов", — отметил Крючков в беседе с Москвой 24.

Специалист добавил, что вряд ли БАД действительно значительно улучшает состояние пациентов при заражении COVID-19. Он заявил о необходимости проведения процедуры добровольной сертификации. Как отмечает эксперт, исследование позволит оценить "лечебное влияние" добавки на состояние больных. 

"У обычной группы людей, больных коронавирусом, само по себе идёт бурное снижение титра в первые пять-семь дней с момента появления симптомов. Речь о тех, у кого болезнь не переходит в более тяжёлое течение", — заключил иммунолог.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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