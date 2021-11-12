Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусу

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у российского лидера Владимира Путина по-прежнему сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин ещё не проходил ревакцинацию против COVID-19. Руководитель государства поставит прививку, как только получит одобрение со стороны медиков, передаёт РИА Новости.

"Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после основной вакцинации. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей", — отметил государственный деятель.

Песков добавил, что вопросы, связанные со здоровьем и безопасностью президента, находятся под контролем ответственных сотрудников из его команды.

В сентябре Путин уходил на двухнедельную самоизоляцию после выявления нескольких десятков случаев заражения COVID-19 в его окружении. В этот период он проводил встречи и заседания в дистанционном режиме.

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