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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии

Здоровье

Специалисты федерального Роспотребнадзора рассказали россиянам, как защитить организм от внебольничной пневмонии.

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии

Тяжелее всего заболевание протекает у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, пояснили в пресс-службе ведомства. Для профилактики внебольничной пневмонии медики рекомендуют регулярно заниматься фитнесом и употреблять в пищу большое количество продуктов с высоким содержанием белка.

Кроме того, по словам специалистов, от тяжёлой формы заболевания может защитить вакцинация против гриппа в осенний период.

"В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений. В период подъёма заболеваемости следует избегать контактов с больными людьми, использовать средства индивидуальной защиты", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства напомнили, что источником инфекции при внебольничных пневмониях, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами и вирусами, в большинстве случаев является носитель возбудителя или заражённый пациент.

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Как защитить легкие от пневмонии – профилактика
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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