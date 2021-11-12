Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии

Специалисты федерального Роспотребнадзора рассказали россиянам, как защитить организм от внебольничной пневмонии.

Тяжелее всего заболевание протекает у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, пояснили в пресс-службе ведомства. Для профилактики внебольничной пневмонии медики рекомендуют регулярно заниматься фитнесом и употреблять в пищу большое количество продуктов с высоким содержанием белка.

Кроме того, по словам специалистов, от тяжёлой формы заболевания может защитить вакцинация против гриппа в осенний период.

"В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений. В период подъёма заболеваемости следует избегать контактов с больными людьми, использовать средства индивидуальной защиты", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства напомнили, что источником инфекции при внебольничных пневмониях, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами и вирусами, в большинстве случаев является носитель возбудителя или заражённый пациент.

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