В России создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз

Военные учёные, работающие в 27-м ЦНИИ Минобороны РФ, разработали биологически активную добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию COVID-19 у заражённых пациентов в 16 раз.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что эксперты уже оценили эффективность БАДа для борьбы с коронавирусом и выдали свидетельство о государственной регистрации.

"На второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз", — сказал военнослужащий в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, после приёма препарата снижается воздействие COVID-19 на организм человека. В результате инфекция протекает с минимальными осложнениями.

Кириллов подчеркнул, что в составе БАДа имеются различные вещества и экстракты, повышающие противовирусную защиту.

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