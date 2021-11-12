Военные учёные, работающие в 27-м ЦНИИ Минобороны РФ, разработали биологически активную добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию COVID-19 у заражённых пациентов в 16 раз.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что эксперты уже оценили эффективность БАДа для борьбы с коронавирусом и выдали свидетельство о государственной регистрации.
"На второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз", — сказал военнослужащий в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, после приёма препарата снижается воздействие COVID-19 на организм человека. В результате инфекция протекает с минимальными осложнениями.
Кириллов подчеркнул, что в составе БАДа имеются различные вещества и экстракты, повышающие противовирусную защиту.
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