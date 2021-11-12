Вирусолог Альтштейн: Россия справится с пандемией COVID-19 в 2022 году

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия должна справиться с пандемией коронавируса в 2022 году.

По его словам, после окончания массового распространения инфекции COVID-19 останется в природе, а в отдельных регионах будут продолжаться вспышки заболевания, передаёт РИА Новости.

"Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся", — сказал специалист.

Альтштейн добавил, что многие люди сегодня убеждены: пандемия навсегда захватила мир. Однако врач порекомендовал с оптимизмом относиться к дальнейшим прогнозам и активнее участвовать в прививочной кампании против коронавируса. По его мнению, это поможет победить пандемию.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу о введении обязательной вакцинации в РФ. Он подчеркнул, что 70-75% населения страны должны привиться, чтобы появился шанс завершить борьбу с COVID-19.

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