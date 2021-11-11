Во Владимирской области умер ребёнок с COVID-19, помочь которому поручал Мурашко

Во Владимирской области скончался от коронавируса младенец, помочь с лечением которого поручал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

О смерти ребёнка, который в возрасте трёх дней заразился COVID-19 от матери, сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Константин Баранов.

"Ребёнок… родился крайне недоношенным, с врожденными пороками развития, с ковид-инфекцией… К сожалению, ребенок умер", — цитирует главу департамента РИА Новости.

По словам Баранова, младенец находился 10 дней на лечении. Владимирские медики делали всё необходимое, чтобы спасти его, но сделать это не удалось.

"Все лечебные мероприятия по данному ребенку по системе телемедицины наши коллеги из областной детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда мы бессильны", — отметил директор департамента.

Он добавил, что ситуация со смертью младенца будет рассмотрена на расширенной комиссия по разбору летальных случаев.

Михаил Мурашко побывал во Владимирской области в конце октября. По его словам, в ходе визита обсуждалась возможность выезда в регион медспециалистов для помощи заразившегося от матери коронавирусом младенцу.

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