В России зарегистрировали 40 759 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 40 759 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с момента начала пандемии выросло до 8 952 472 человек.

Как сообщили в оперштабе, в относительном выражении прирост числа вакцинированных граждан составил 0,46%.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в следующих регионах страны:

Московская область (2 617 заражённых);

Самарская область (1 791);

Республика Крым (819);

Нижегородская область (783);

Воронежская область (777).

Сейчас лечение от коронавируса проходят в общей сложности 1 013 464 жителя РФ.

За весь период распространения COVID-19 вылечились 7 687 317 человек (+33 156 за сутки). От осложнений инфекции умер 251 691 пациент. Только за минувшие сутки коронавирус унёс 1 237 жизней. Условная летальность сохраняется на уровне 2,81%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.