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В России зарегистрировали 40 759 новых случаев заражения COVID-19

Здоровье

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 40 759 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с момента начала пандемии выросло до 8 952 472 человек.

Как сообщили в оперштабе, в относительном выражении прирост числа вакцинированных граждан составил 0,46%.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в следующих регионах страны:

  • Московская область (2 617 заражённых);
  • Самарская область (1 791);
  • Республика Крым (819);
  • Нижегородская область (783);
  • Воронежская область (777).

Сейчас лечение от коронавируса проходят в общей сложности 1 013 464 жителя РФ.

За весь период распространения COVID-19 вылечились 7 687 317 человек (+33 156 за сутки). От осложнений инфекции умер 251 691 пациент. Только за минувшие сутки коронавирус унёс 1 237 жизней. Условная летальность сохраняется на уровне 2,81%.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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