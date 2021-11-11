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Мурашко: каждый второй пожилой россиянин рискует заразиться COVID-19

Здоровье

Заражение коронавирусом грозит каждому второму пожилому человеку в РФ, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия — территория заботы".

Мурашко: каждый второй пожилой россиянин рискует заразиться COVID-19

По словам министра, на данный момент в России от COVID-19 привились лишь чуть более половины пожилых людей.

"Это означает, что всё еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию", — цитирует заявление Мурашко ТАСС.

Глава министерства напомнил, что пожилые люди — это главная группа риска по тяжести течения и развитию осложнений при коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг 48,4%. При этом нужно, чтобы этот показатель в РФ был не менее 80% взрослого населения. Для его достижения в стране потребуется привить от коронавируса еще почти 22 млн человек. Кроме того, около 9 млн россиян нужно ревакцинировать.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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