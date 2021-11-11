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Испанские биологи назвали продукт, повышающий риск развития рака

Здоровье

Большое содержание жирных кислот, содержащихся в пальмовом масле, увеличивают риск развития рака. Про результаты исследования учёных из барселонского института науки и технологий пишет The Guardian.

Испанские биологи назвали продукт, повышающий риск развития рака

Исследование было проведено испанскими и американскими специалистами на мышах. Учёные выяснили, что под воздействием пальмитиновой кислоты, которая есть в пальмовом масле, у мышей быстро начинали развиваться метастазы рака в тех местах, куда им пересадили раковые клетки. При этом жирные кислоты пальмового масла не оказали влияния на развитие самой опухоли.

Специалисты выяснили, что другие виды жирных кислот не оказывают влияния ни на появление опухолей, ни на развитие метастазов.

Результатами этого исследования учёные будут пользоваться для того, чтобы разрабатывать новые способы лечения онкологических заболеваний.

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Глицидол и онкология. Пальмовое масло вызывает рак?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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