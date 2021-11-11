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Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба

Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Алёна Барредо рассказала, какие процессы начнутся в человеческом организме в случае полного отказа от употребления хлеба.

Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба

По её словам, хлеб является быстрым углеводом. Он негативно влияет на обмен веществ и вызывает инсулинорезистентность, передаёт РИА Новости.

"При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина", — подчеркнула специалист.

Помимо этого, после отказа от хлеба в кишечнике, как правило, замедляется рост патогенных бактерий и грибов. Как отмечает врач, это способствует возникновению "содружественной" микробиоты.

Однако Барредо всё же не советует исключать хлебобулочные изделия из рациона тем людям, которые привыкли их употреблять. Она порекомендовала им покупать цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой для повышения инсулина и глюкозы.

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Какой хлеб должен быть на наших столах и почему некачественный продукт попадает в магазины
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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