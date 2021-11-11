Гинцбург рассказал о препарате, подавляющем размножение COVID-19

На ровне с разработками лекарства на основе антител, в национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимаются созданием препарата способного подавлять размножение коронавируса, заявил директор института Александр Гинцбург.

По словам учёного, это новое лекарство, более эффективное аналоговых, которые уже есть на рынке.

"Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжёлом состоянии", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что анонсировать, когда новый препарат пройдёт все необходимые клинические испытания сложно. На разработку лекарства потребуется несколько месяцев.

Ранее учёный заявил, что установить происхождение коронавируса уже невозможно. По словам Гинцбурга, учёные только тратят время на "бессмысленные" публикации и научные изыскания в этом направлении.

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