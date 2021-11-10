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В Петербурге для непривитых от коронавируса вводят новые ограничения

Здоровье

Нетрудоустроенным жителям Санкт-Петербурга в возрасте свыше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будет ограничен допступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.

"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", — говорится в сообщении на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что трудоустроенные жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию, будут отстранены от работы.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести в городе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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