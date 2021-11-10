Завотделением травматологии рассказал, кто находится в группе риска зимой

Завотделением травматологии Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, кто с наступлением метеорологической зимы подвержен травматизму.

С приходом холодов и заледенением дорог в Московской области врач отметил резкое увеличение количества пациентов, обращающихся с характерными травмами. Для "Радио 1" специалист перечислил, кто находится в группе риска:

водители, которые не успели перейти на зимнюю резину;

перемещающиеся на электросамокатах и на любом другом двухколёсном транспорте;

пешеходы, которые не отрывают взгляд от смартфона.

Врач также обозначил самые популярные травмы в холодное время:

травмы стопы и голеностопного сустава;

переломы бедра у пожилых;

переломы запястья;

переломы предплечья.

Гордеев обратил внимание, что при получении любой травмы необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью. Если пренебречь визитом к травматологу, впоследствии на лечение уйдёт гораздо больше времени.

Ранее заведующий отделением сосудистой хирургии Владимир Бужаров рассказал о признаках и первой помощи при обморожении у детей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.