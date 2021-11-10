Завотделением травматологии Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, кто с наступлением метеорологической зимы подвержен травматизму.
С приходом холодов и заледенением дорог в Московской области врач отметил резкое увеличение количества пациентов, обращающихся с характерными травмами. Для "Радио 1" специалист перечислил, кто находится в группе риска:
Врач также обозначил самые популярные травмы в холодное время:
Гордеев обратил внимание, что при получении любой травмы необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью. Если пренебречь визитом к травматологу, впоследствии на лечение уйдёт гораздо больше времени.
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