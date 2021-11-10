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Завотделением травматологии рассказал, кто находится в группе риска зимой

Здоровье

Завотделением травматологии Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, кто с наступлением метеорологической зимы подвержен травматизму.

Завотделением травматологии рассказал, кто находится в группе риска зимой

С приходом холодов и заледенением дорог в Московской области врач отметил резкое увеличение количества пациентов, обращающихся с характерными травмами. Для "Радио 1" специалист перечислил, кто находится в группе риска:

  • водители, которые не успели перейти на зимнюю резину;
  • перемещающиеся на электросамокатах и на любом другом двухколёсном транспорте;
  • пешеходы, которые не отрывают взгляд от смартфона.

Врач также обозначил самые популярные травмы в холодное время:

  • травмы стопы и голеностопного сустава;
  • переломы бедра у пожилых;
  • переломы запястья;
  • переломы предплечья.

Гордеев обратил внимание, что при получении любой травмы необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью. Если пренебречь визитом к травматологу, впоследствии на лечение уйдёт гораздо больше времени.

Ранее заведующий отделением сосудистой хирургии Владимир Бужаров рассказал о признаках и первой помощи при обморожении у детей.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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