ВОЗ: уровень вакцинации от COVID-19 в России не превышает 35%

Ряд крупных международных организаций, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), создали сайт, распространяющий актуальную информацию о COVID-19.

"Международный валютный фонд (МВФ), ВОЗ, Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк (ВБ) создали всеобъемлющий трекер данных по COVID-19", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит "Интерфакс".

Как заявил Блинкен, на сайте covid19globaltracker.org будет опубликована вся доступная информация о коронавирусе - от данных о новых случаях заражения до уровня вакцинации в странах мира.

По данным этого сайта, которые основаны на информации ВОЗ, уровень вакцинации от коронавируса в России не превышает 35%.

Привитых одним компонентом вакцины в РФ не более 40%.

При этом ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.