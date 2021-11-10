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Путин попросил Голикову рассказать о последствиях несвоевременной вакцинации

Здоровье

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассказать гражданам РФ о последствиях слишком поздней вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

Путин попросил Голикову рассказать о последствиях несвоевременной вакцинации

"Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку", — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Десятого ноября в России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19 c начала пандемии — 1239 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране скончались уже 250 454 человека.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 911 713 случаев заражения COVID-19, 38 058 из них — за последние сутки. Выздоровели более 7,6 млн заболевших.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 61 регионе России.

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