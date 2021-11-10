Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 48,4%

На данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%, сообщила зампред правительства страны Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством страны.

По словам Голиковой, лидерами по показателям коллективного иммунитета в стране являются Карелия, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь и Тува.

Зампред правительства напомнила, что в стране необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 80% взрослого населения. Для этого нужно вакцинировать от COVID-19 около 22 млн человек. Ещё около 9 млн россиян должны пройти ревакцинацию.

Голикова отметила, что, по мнению экспертов, уровень коллективного иммунитета в 80% является недостаточным.

"Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%", — сообщила вице-премьер.

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