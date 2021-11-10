Песков ответил на вопрос о сохранении QR-кодов в РФ после окончания пандемии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном продолжении использования QR-кодов после окончания пандемии COVID-19.

По его словам, в правительстве не рассуждают о дальнейшей судьбе QR-кодов, ведь пока нельзя сказать, сколько ещё будет распространяться коронавирус в РФ, передаёт РИА Новости.

"Послушайте, нет такой вопрос не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", — подчеркнул государственный деятель.

Ранее полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев заявлял, что система электронных сертификатов о вакцинации для входа в общественные заведения будет действовать на протяжении долгого времени. Руководитель Минздрава России Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность QR-кодов в период пандемии для сокращения количества заражённых граждан.

Также QR-коды предложили ввести в самолётах и поездах. Этот вопрос находится на рассмотрении профильных министерств.

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