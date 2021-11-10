Глава Союза пассажиров оценил идею о введении QR-кодов в самолётах и поездах

В поездах иногда технически невозможно проверять QR-коды у граждан при посадке. Об этом заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, рассуждая в интервью Pravda.Ru о необходимости контроля сертификатов вакцинации в самолётах и поездах.

По его словам, в самолётах легко ввести систему QR-кодов, ведь в каждом аэропорту есть транспортный контроль с доступом к интернету.

"В поездах это можно сделать только в крупных городах. Россия большая, поезда ходят по тем местам, где нет мобильной связи. Как там будет осуществляться проверка QR-кодов при посадке? На больших станциях, конечно, можно организовать её, но на очень отдалённых, в глуши, ничего не сделаешь", — подчеркнул собеседник издания.

Янков добавил, что QR-коды ограничивают конституционное право на свободу передвижения, однако в условиях пандемии это вполне законно.

"В нашем случае речь идёт о снижении заболеваемости, поэтому, наверное, ограничение допустимо. А если это делается ради стимулирования к вакцинации, то нет. Но у меня вызывает большие сомнения, что QR-коды в самолётах и поездах снизят заболеваемость", — сказал председатель Союза пассажиров.

Ранее РБК сообщал, что профильные министерства и транспортные компании начали обсуждать возможность проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний QR-кодов.

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